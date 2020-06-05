محسن القذافي يدعو لتغليب المصلحة العامة

رأى الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور محسن ونيس القذافي، أن اعتبار الدساتير العرفية الأسبق وجودا في تنظيم السياسة العامة للدولة بشكليه (السلوك والرضا) قد يمثل مصدرا ومرجعا وخيارا مناسبا للابتعاد عن الصناديق مسبقة الصنع، والذهاب لصناديق وطنية أكثر استيعابا للشأن المحلي.

وقال القذافي في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “نقرأ الموقف الليبي اليوم بشكلين متناقضين، الأول: (الأمل) الاقتراب من حل سياسي شامل، والثاني: الاقتراب من منعطف حرب هلالية نفطية لتكون نقطة مستحدثة لترسيم حدود جديدة،، الخيار الأول لا يزال قائما وليس مستحيلا في حالة تغليب المصلحة العامة. وتغليبا للحل السياسي، فان اعتبار الدساتير العرفية الاسبق وجودا في تنظيم السياسة العامة للدولة بشكليه (السلوك والرضا) قد يمثل مصدرا ومرجعا وخيارا يبعدنا من الصناديق مسبقة الصنع، ويذهب بنا لصناديق وطنية اكثر استيعابا للشأن المحلي. فالعلاقة بين القواعد الدستورية والعرفية قواعد مكملة”.

وأضاف القذافي، “لن يكون في ليبيا اليوم طرفا خاسرا، وأخر رابحا فالمعادلة صفرية كالعادة في معظم الصراعات، وفى كل حال، فأن تأجيل وتأخير استعادة طاولة المفاوضات هو هدف في حد ذاته، والذي نحرص أن يبنى على أسس وطنية، ونحرص أن يكون بعيدا عن تدخلات خارجية وأمنية، وسيكون رمزا لاستعادة ليبيا بشكلها 1951”.

وتابع، “ستلقى كل الحلول والمعالجات القبول، فالصراع حتما يتجه تجسيدا لمفهوم منهج الفوضى الهدامة، ويسير بليبيا وفق مسارين حتميين أولهما: الحرب الأهلية وثانيهما: التقسيم استكمالا للمسار الأول، ولذا توجب الحرص بأن لا تدفع المعالجات في اتجاه رجوع قرارات مشوهة وقيادات مشبوهة”.