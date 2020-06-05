الوحدة فرع جردينة يشرع في مبيعات “المرابحة الإسلامية”

أعلن مصرف الوحدة فرع جردينة والكائن في مدينة بنغازي استئناف قبول معاملات الشراء بنظام “المرابحة الإسلامية” وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.

وأهابت إدارة الفرع بكافة العملاء الراغبين الاستفادة من الخدمة بضرورة توفير مستندات يقدمها الزبون والكفيل

مطالبين بتوفير شهادة استمرارية الراتب مستخرجة حديثا إلى جانب توفير شهادة الرقم الوطني مع اصطحاب صورة من إثبات الهوية.

ولم تكشف إدارة الفرع عن نوعية السلع المعروضة للبيع عن طريق المرابحة الإسلامية إلا أن المصارف في ليبيا تطرح سلعا عديدة بينها سيارات وأثاث منزلي و أجهزة كهرومنزلية.

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