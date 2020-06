أقر وزير

الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا اليوم الجمعة، بما

وصفه بالدور التركي القوي في نجاح قوات الوفاق والتقدم الذي حققته في الآونة

الأخيرة.

وقال باشاغا في

تصريح صحفي إن حفتر لم يستطع دخول طرابلس رغم قلة إمكانياتنا في البداية، إلا أن تركيا

قدمت الدعم المعنوي والمادي اللازم لصد هذا الهجوم.

وادعى وزير

الداخلية أن حكومة الوفاق تؤمن بمدنية الدولة وهو وما ساعدها في صد ما وصفه

بــ”غزو حفتر” في إشارة إلى سعي الجيش لتحرير العاصمة طرابلس.

The post باشاغا يقر بالدور التركي “القوي” في تقدم قوات الوفاق الأخير appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24