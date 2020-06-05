

ليبيا

أنباء عن بدء اللقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر بالعاصمة المصرية القاهرة بوابة إفريقيا الإخبارية/ | 05 June, 2020 رابط مختصر

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