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أنباء عن بدء اللقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر بالعاصمة المصرية القاهرة

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

أنباء عن بدء اللقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر بالعاصمة المصرية القاهرة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ |

05 June, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كلاهما مرفوضان من الشارع الليبي . حفتر لعمالته لأطراف خارجيه وطموحه ليصبح الحاكم الأوحد ليبيا وعقيله لخيانته للأمانة وانحيازه الإقليمي الساذج ومحاولة إقناعه لقبائل برقه بحقهم بحكم ليبيا. في ليبيا ستكون هناك حريه وديمقراطيه والرجل المناسب في المكان المناسب . احرار ليبيا في ١٩٥١ وافقوا على حكم برقه من خلال موافقتهم على قبول إدريس رحمه الله ملكا على ليبيا ليس لجدارته وإنما لطي صفحة الانتداب والسير قدما نحو استقلال ليبيا. تمعن بالتاريخ يا سيد عقيله. انا كمواطن ليبي لا اراك أهلا لتقرير مصير هذا البلد .

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    • الشعب الليبي سيقرر من يحكمة عن طريق الانتخابات النزيهة وهذا وقتها، الان قول الكلمة وارفع راسك فوق فوق الكلمة فوق، تحية للشعب المصري والتركي في المصالحة وتوحيد الصف الليبي ، اليوم يجتمع اهل برقة وطرابىس وقرروا الانتخابات ويقولوا ليبيا واحدة

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