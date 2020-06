سيالة يؤكد أن حكومة الوفاق تهدف لبسط سيطرتها على كامل الغرب الليبي

أكد وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد سيالة، اليوم الجمعة، أن قوات الوفاق ستسعى للسيطرة على غرب ليبيا بالكامل بعد اقتحامها لمدينة ترهونة صباح اليوم.

وقال سيالة في

تصريح صحفي إن على الليبيين أن يتفهموا أن حكومة الوفاق تهدف لإقامة دولة موحدة

على كامل التراب لليبي.

وأضاف أن

السيطرة على ترهونة يجعل قوات الوفاق تقترب من السيطرة على غرب ليبيا بالكامل.

