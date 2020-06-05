البرنامج الوطني للدعم النفسي يبحث تداعيات انتشار الوباء

عقدت اللجنة العلمية بالبرنامج الوطني للدعم النفسي والاجتماعي الخميس اجتماعا طارئا في مقر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية ببنغازي.

وحسب إدارة التوعية والتثقيف بالوزارة فقد بحث الاجتماع تداعيات الانتشار السريع لوباء كورونا على الوضع الاجتماعي والنفسي والصحي لأهالي المنطقة الجنوبية عامة ومدن سبها وبراك الشاطئ خاصة، ووضع خطة عمل عاجلة لتقديم مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية الموجهة إلى مدن ومناطق الجنوب، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل تابع للبرنامج الوطني في مدينة سبها بالتعاون مع مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بالبلدية.

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