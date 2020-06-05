أخذ عينات من 7900 مواطنا عاد إلى مصراتة

قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراتة الدولي عبدالحميد قرقد التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن المطار استقبل منذ بداية عودة العالقين 50 رحلة بواقع 7900 مواطنا ليبيًا عاد إلى البلاد من مختلف الساحات الدولية.

وأوضح قرقد أنه وبعد تسجيل حالات موجبة للعائدين من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض فأصبحت فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني وتحت إجراءات مشددة تقوم بأخذ مسحات أنفية بلعومية من كل المسافرين وحجرهم حتى التأكد من إصابتهم أو خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأشار قرقد ،أن سياسة عودة العالقين من الخارج وضعتها الدولة الليبية وأن مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمنفذ التابع للمركز الوطني ماهو إلا جهة تنفيذية يقوم بواجباته حسب اختصاصه.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في وقت سابق عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 648 عينة استلمها أمس.

وأوضح المركز في بيانه رقم 90 أن 3 حالات سجلت بطرابلس لمواطنين عائدين من زيارة إلى براك الشاطئ، وحالة من سبها، و9 حالات لمخالطين، 6 منهم من سبها، و3 من الشاطئ.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 209، منها 152 حالة نشطة، و52 حالة شفاء، و5 وفيات.