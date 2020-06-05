العالم في الحجر: الأردنيون يشتكون بسبب السماح بتسريح الموظفين واقتطاع الأجور بعد الحجر

في هذه الحلقة: الشارع الأردني غير راض بقرارات تسمح بخفض الأجور والتسريح بعد تخفيف الحجر الصحي، وجيش “الملائكة” الذي يضم متطوعين من المواطنين والمهاجرين غير الشرعيين في كندا، وفنزويلا التي تملك أكبر مخزون للنفط في العالم مضطرة لاستيرا الوقود، وحكومة الوفاق الليبية تحاول تغطية نقص الكمامات في ظل تفشي فيروس كورونا، وسكان طهران يفرون من معاناة حياتهم اليومية إلى حديقة التوليب.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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