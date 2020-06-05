صندوق الضمان الاجتماعي فرع المرج يطبق الإجراءات الاحترازية

اتخذت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي العديد من الإجراءات والقرارات التي تواكب برامج وخطط الحكومة للتصدي لوباء كورونا حفاظا على سلامة المتقاعدين وذلك على غرار بقية المؤسسات العامة.

وفي مدينة المرج حرص فرع الصندوق على استمرار الخدمات لقرابة عشرة آلاف مشترك، وذلك بالتزامن مع تقليص القوى العمومية لعشرة في المئة من الموظفين، وإعفاء المتقاعدين من إجراءات الإخطار السنوي واستمرار معاشاتهم.

هذه الإجراءات لم تؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمضمونين والمشتركين بالخدمة الاجتماعية، ولاقت قبول واستحسان المتقاعدين.

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