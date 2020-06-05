بومريز: تم الاتفاق على إجراء امتحانات النقل في يوليو القادم

قال وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز إنه تم الاتفاق على إجراء الامتحانات لسنوات النقل مطلع شهر يوليو القادم بعد أخذ الإذن من اللجنة الطبية الاستشارية، واستيفاء كامل الإجراءات الاحترازية.

القرار جاء خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع مراقبي التعليم بالبلديات ووكيل التعليم العام ومديري الإدارات وعدد من ذوي الاختصاص ناقشوا فيه عملية إنهاء العام الدراسي للتعليم العام بشقيه الأساسي والثانوي، إضافة إلى استعراض الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة التعليم.

وفيما يخص الشهادتين الإعدادية والثانوية فقد أشار بومريز إلى أنه تم الاتفاق على خطتين الأولى هي استئناف الدراسة في شهر يوليو المقبل إذا سمحت الظروف بذلك.

وأوضح الوزير أنه سيتم اللجوء إلى الخطة الثانية إذا لم تسمح الظروف باستئناف الدراسة والتي تتمثل في إعداد أسئلة استرشادية عن طريق مكتب التفتيش التربوي توزع على المدارس، متوقعا أن يكون امتحان الدور الأول في منتصف أغسطس القادم، إذا سمحت اللجنة الطبية الاستشارية بذلك.

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