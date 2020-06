أونيس: العصور على أكثر من 100 جثة عليها أثار تعذيب وإطلاق نار داخل مستشفى ترهونة

قال رئيس لجنة الأزمات

والطوارئ بوزاة صحة حكومة الوفاق غير المعتمدة، فوزي أونيس، الجمعة، إنه دخل مستشفى ترهونة العام

ضمن وفد رسمي من وزارة الصحة.

وأضاف أونيس، أنه بعد الدخول للمستشفى وإجراء جولة تفقدية عثروا على ثلاجات بها أكثر من 100 جثة عليها آثار تعذيب وإطلاق نار، وهذه الجثث تعود لمدنيين من بينهم نساء ورجال.

وأشار أونيس إلى

أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر فرع مصراتة والطب الشرعي لاستلام الجثث للتعرف عليها

وتسليمها لذويها.

ورفض أونيس هذا الفعل

الإجرامي الذي ينتهك كل القوانين والأعراف المحلية والدولية.

