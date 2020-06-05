ثابت يثني على دور وزارة الصحة لدعمها المستمر لمستشفى الثورة

أثنى عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت على دور وزارة الصحة بالحكومة الليبية ودعمها المستمر لمستشفى الثورة بالمدينة.

وقال ثابت في تصريح لقناة ليبيا إن مستشفى الثورة كان يفتقر لأبسط الخدمات مشيرا إلى أنه تم تقديم الدعم اللامحدود للمستشفى من خلال فتح أقسام جديدة، وتفعيل قسم الكلى ودعمه بالكثير من الأجهزة ومواد التشغيل، إضافة إلى إعادة تشغيل جهاز قسطرة القلب والأوعية الدموية، وكذلك وافتتاح قسم العناية الفائقة للأطفال وحديثي الولادة.

كما أكد ثابت أنه سيتم افتتاح قسم الأورام وأمراض الدم مطلع الأسبوع القادم.

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