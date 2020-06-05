الخطوط الأفريقية”: بدء تسيير رحلات شحن جوي بين “اسطنبول” و”مصراتة”

أعلنت الإدارة العامة، بالخطوط الجوية الإفريقية، تسيير رحلات شحن جوي من مطار اسطنبول إلى مطار مصراتة.

قالت الشركة، اليوم الجمعة، في إيجاز صحفي: ” باشرت شركة الخطوط الجوية الإفريقية . بتسير رحلات الشحن الجوي من مطار إسطنبول إلى مطار مصراتة وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة”.

يشار إلى أن شركة الخطوط الأفريقية متهمة بنقل المرتزقة السوريين من إسطنبول بتركيا إلى مطاري مصراتة وامعيتيقة، وقد تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مقطعا مصورا من داخل إحدى طائراتها يبين مرتزقة يجلسون على مقاعدها في رحلة لها من تركيا الى امعيتيقة