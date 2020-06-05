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بوابة إفريقيا الإخبارية/ المرج |

05 June, 2020

اتخذت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي العديد من الإجراءات والقرارات التي تواكب برامج وخطط الحكومة للتصدي لوباء كورونا حفاظا على سلامة المتقاعدين وذلك على غرار بقية المؤسسات العامة.

وقد حرص فرع الصندوق بمدينة المرج ،على استمرار الخدمات لقرابة عشرة آلاف مشترك، وذلك بالتزامن مع تقليص القوى العمومية لعشرة في المئة من الموظفين، وإعفاء المتقاعدين من إجراءات الإخطار السنوي واستمرار معاشاتهم.