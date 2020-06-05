رئيس مجلس الوزراء يفتتح كلية التربية ببلدية بئر الأشهب

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس كلية التربية التابعة لجامعة طبرق ببلدية بئر الأشهب، وذلك بعد إنشائها من قبل الحكومة لخدمة سكان البلدية والتخفيف عن طلابها تكبد عناء المسافة بين بئر الأشهب وطبرق.
الكلية التي تضم تخصصات مختلفة هي اللغة العربية، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، ومعلمة الفصل شهدت تجهيزا بمعامل دراسية وفقا لأعلى المواصفات وآخر ما توصلت إليه التقنية، كما تم إنشاء قاعات وفصول دراسية بجودة عالية.
هذا وحث الثني الطلاب على التحصيل العلمي والاستفادة من هذه الكلية في تعزيز التخصصات العلمية لخدمة المنطقة.
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