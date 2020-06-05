رئيس مجلس الوزراء يفتتح كلية التربية ببلدية بئر الأشهب

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس كلية التربية التابعة لجامعة طبرق ببلدية بئر الأشهب، وذلك بعد إنشائها من قبل الحكومة لخدمة سكان البلدية والتخفيف عن طلابها تكبد عناء المسافة بين بئر الأشهب وطبرق.

الكلية التي تضم تخصصات مختلفة هي اللغة العربية، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، ومعلمة الفصل شهدت تجهيزا بمعامل دراسية وفقا لأعلى المواصفات وآخر ما توصلت إليه التقنية، كما تم إنشاء قاعات وفصول دراسية بجودة عالية.

هذا وحث الثني الطلاب على التحصيل العلمي والاستفادة من هذه الكلية في تعزيز التخصصات العلمية لخدمة المنطقة.

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