وزيرة الشؤون الاجتماعية تزور مجمع المرج للرعاية الاجتماعية

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية فتحية علي حامد أمس بزيارة مجمع المرج للرعاية الإجتماعية الشاملة، حيث كان في استقبالها مدير عام المجمع، عبد الحكيم الشلماني.

كما قامت الوزيرة بجولة ميدانية في المؤسسات الخدمية داخل المجمع والاطلاع على سير العمل بها.

وحسب إدارة التوعية والتثقيف والإعلام بالوزارة فقد حضرت حامد جانبا من اجتماع إدارة المجمع مع قسم العلاج الطبيعي ومركز توكرة وعدد من الإدارات والأقسام لوضع الآلية المناسبة لاستقبال المستفيدين من خدمات المجمع بما يتوافق مع تعليمات اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا.

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