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مصر تجدد التأكيد على موقفها بضرورة سحب المليشيات من ليبيا

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

جددت مصر، الجمعة، التأكيد على موقفها بضرورة سحب جميع
المليشيات من ليبيا فورا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • انا مصري وضد الاخوان واطماع اردوغان وبسأل .. إيه التصريح العبيط ده ؟!! مستنيين ايه طيب ؟ لما الكلاب دول يبلعوا ليبيا ويحتلوا مطروح مثلا ؟!

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