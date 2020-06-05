جددت مصر، الجمعة، التأكيد على موقفها بضرورة سحب جميع
المليشيات من ليبيا فورا.
The post مصر تجدد التأكيد على موقفها بضرورة سحب المليشيات من ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
جددت مصر، الجمعة، التأكيد على موقفها بضرورة سحب جميع
المليشيات من ليبيا فورا.
The post مصر تجدد التأكيد على موقفها بضرورة سحب المليشيات من ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
انا مصري وضد الاخوان واطماع اردوغان وبسأل .. إيه التصريح العبيط ده ؟!! مستنيين ايه طيب ؟ لما الكلاب دول يبلعوا ليبيا ويحتلوا مطروح مثلا ؟!
أضف تعليقـك