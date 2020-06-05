وصول معدات مشروع الهاتف الريفي لسرت

أكد مدير مكتب بريد ليبيا إبراهيم احبيل أن شحنة من المعدات والأبراج الخاصة بمشروع تطوير الهاتف الريفي وصلت إلى سرت من المستودع الرئيسي لشركة هاتف ليبيا في بنغازي.

وأوضح احبيل أن هذه المعدات والأبراج تخص الهاتف الريفي في سرت وضواحيها من أجل استكمال المشروع المتوقف منذ عام 2014.

من جهته طالب رئيس المجلس التسييري للبلدية بالإسراع في تنفيذه بعد وصول الإمكانات والأبراج للمدينة.

يشار إلى أن المجلس البلدي للمدينة عقد خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعا موسعا لبحث المختنقات التي تواجه المدينة في الخدمات الأساسية وتناول الاجتماع متابعة المعوقات والمشاكل المتعلقة بالمواطن والعراقيل التي تواجه الجهات الحكومية وأوجه التقصير، كما ناقش المجتمعون ملفات تتعلق بالسيولة النقدية في المصارف التجارية، والتأكيد على ضرورة توفيرها، وملف الوقود بأنواعه للمحطات العاملة ببلدية سرت والعمل على إعادة تنظيمها وتوفيرها بشكل منظَّم، ومحاربة مهربي الوقود وضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة ومتابعة عمل المحطات وتأمينها بشكل منظم، إضافة إلى ملف المياه والمشاكل التي تواجه خطوط مسارات النهر الصناعي شرق سرت والمخزون الاستراتيجي للمياه بخزان القرضابية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تكليف جهاز الشرطة الزراعية والجهات ذات العلاقة والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت بضبط ومتابعة المخالفين من أصحاب المزراع الذين يقومون بتوصيلات غير قانونية وإحالتهم للجهات القضائية.

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