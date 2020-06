بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، خلال اتصال هاتفي

مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

