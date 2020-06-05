الوفاق تعلن العثور على أكثر من 100 جثمان بمستشفى ترهونة

كشف رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بحكومة الوفاق فوزي أونيس اليوم الجمعة أنهم عثروا عند دخولهم مستشفى ترهونة العام بعد سيطرة قوات الوفاق على المدينة على أكثر من 100 جثمان عليها آثار تعذيب وإطلاق نار مشيرا إلى أنها تعود لمدنيين بينهم نساء ورجال، وبحسب ما قاله أونيس.

وأضاف أونيس أنه قد تم التنسيق مع الهلال الأحمر فرع مصراتة والطب الشرعي لاستلام الجثامين للتعرف عليها وتسليمها لذويها.

وجاءت هذه الخطوة بعد قيام رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بحكومة الوفاق بجولة تفقدية داخل مستشفى ترهونة العام بعد سيطرة قوات الوفاق على المدينة.

وكانت قوات الوفاق قد أعلنت في وقت سابق مباشرة الكتيبة 166 بتأمين المستشفى والمحافظة على المرافق الصحية من عدم انقطاع الكهرباء على ثلاجات الموتى حسب قولها.

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