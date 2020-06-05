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بلدية مصراتة: نبارك انتصارات قواتنا بتحرير طرابلس وترهونة ورد المعتدين

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – باركت بلدية مصراتة في بيان لها اليوم الجمعة سيطرة مسلحي الوفاق على مدينة ترهونة بعد عشرات الغارات من الطيران التركي المسير ودعم المرتزقة السوريين ، متهمةً القوات المسلحة بتويع الآمنين، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء على حد زعمها.

بلدية مصراتة إدعت في بيانها الذي إطلعت عليه المرصد  بأن من وصفتهم بـ”المعتدين” (القوات المسلحة الليبية) في ترهونة وطرابلس قد هجروا آلاف الناس لدعم ما وصفته بـ”المشروع المجرم الدكتاتوري والاستبدادي” على حد زعمها.

وقالت البلدية في بيانها :” المعتدين حاولوا إستنساخ نظام جثم على صدور الليبيين لمدة فاقت الأربعة عقود، ضحى أحرار ليبيا بالغالي والنفيس في ثورة فبراير المباركة للتخلص من ويلاته” بحسب نص البيان.

واختتمت البلدية بيانها قائلةً :” إن هذه الانتصارات خطوة تتلوها خطوات فبالصبر والعزيمة والإصرار تتحقق الأماني والأهداف العادلة، وعلى رأسها بناء الدولة الحديثة التي يسودها العدل واحترام حقوق الإنسان، ويتم فيها التداول السلمي على السلطة بسلاسة عبر المسار الديمقراطي”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هذه جهود محاربي طرابلس الليبيين – وانتمً مصراتة عبارة عن مرتزقة وقفاز لقذارة حكومة الأتراك – وبالدليل مرتزقة بادي الذين يعيثون الفساد في البلاد ويضنون انهم ابطال – وما هم الا أنذال ومرتزقة جرذان – جاءوا من مصرانة فقط لنشر الفساد في العاصمة الليبية طرابلس . وتحية للأبطال الحقيقين من الزنتان ومن القباءل الليبيك الشريفة . الذين وقفوا صفا واحدا مع اخوتهم جنود ومقاتلين العاصمة طرابلس .

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