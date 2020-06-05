بنغازي.. ترحيل قرابة 3000 مهاجر خلال هذا العام

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى أن عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم الى بلادهم خلال النصف الأول من عام 2020 بلغ 2938 مهاجرا

وبحسب منشور للجهاز فإن المهاجرين الذين تم ترحيلهم هم من الجنسيات المصرية والمغربية والبنغالية ومن جنسيات أفريقية مختلفة.

وأشارت تقارير أممية إلى أن في ليبيا ما يقارب من 654 ألف مهاجر منهم 48 ألفا مسجلين رسميا، يعيش الكثير منهم في ذات الظروف الصعبة ولا يحصلون إلا على القليل من الرعاية الصحية في وضع أجبروا عليه وما من خيارات أمامهم سوى الجوع في ليبيا أو العودة إلى جحيم فروا منه في أوطانهم أو محاولة ركوب البحر، ليصبحوا أمام خيارات صعبة وواقع أصعب، ولا يحصلون إلا على القليل من الرعاية الصحية، كما تدفعهم القيود المفروضة على الحركة إلى مزيد من الصعوبات.

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