السلامة الوطنية: إزالة 6 قذائف هاون ورأس صاروخ من منطقة مشروع الهضبة

قالت هيئة السلامة الوطنية، الجمعة، إن أعضائها بإدارة المفرقعات

ومعالجـة المتفجرات، قاموا بإزالة عدد من القذائف والأجسام الغريبة التي تعرض حياة

المدنيين للخطر، من منطقة مشروع الهضبة.

وأوضحت الهيئة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن إدارة المفرقعات تمكنت من إزالة 6 قذائف هاون وقذيفتين

مدفعية ورمانتين يدويتين ورأس صاروخ وهاون مفخخة من منطقة مشروع الهضبة في العاصمة

طرابلس.

وطالبت الهيئة المواطنين بالإبلاغ عن أي أجسام غريبة حال

اكتشافها في مناطقهم من خلال التواصل معها.

