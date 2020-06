قال موقع إيتاميل رادار، الجمعة، إنه تم رصد طائرة أميركية مساء اليوم أثناء توجهها إلى غرب ليبيا.

