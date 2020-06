أكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بالكلية الجوية

مصراتة، عبدالحميد قرقد، الجمعة، أن الكلية الجوية مصراتة استقبلت منذ بداية عودة العالقين

50 رحلة بواقع 7900 مواطنا ليبيًا عاد إلى البلاد من مختلف الساحات الدولية.

وبحسب تدوينة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبر صفحته

على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن قرقد أوضح أنه بعد تسجيل حالات

موجبة للعائدين من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قامت فرق الرصد والتقصي بالمركز

الوطني وتحت إجراءات مشددة، بأخذ مسحات أنفية بلعومية من كل المسافرين وحجرهم حتى التأكد

من إصابتهم أو خلوهم من فيروس كورونا.

وأضاف قرقد أن مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مصراتة

التابع للمركز الوطني ما هو إلا جهة تنفيذية يقوم بواجباته حسب اختصاصه.

The post قرقد: الكلية الجوية مصراتة استقبلت قرابة 8 آلاف مواطن من الخارج على متن 50 رحلة جوية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24