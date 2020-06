الخارجية الروسية تبحث مستجدات الأزمة الليبية مع سفراء مصر واليونان وفرنسا

بحث ممثلان عن

وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، سفراء مصر واليونان وفرنسا لبحث تداعيات

الأزمة الليبية.

وقالت وزارة

الخارجية الروسية في بيان لها، إن الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط

والبلدان الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، بحث هاتفيا مع سفير

مصر في موسكو، إيهاب نصر، آخر تطورات الوضع في ليبيا،

وتبادلا وجهات النظرحول الوضع الليبي.

كما بحث

بوغدانوف مع السفير الفرنسي في موسكو بيير ليفي عبر الدائرة المغلقة، سبل التوصل

لتسوية سياسية للأزمة الليبية، والحاجة إلى الوقف المبكر للأعمال العدائية

واستئناف المحادثات بين الأطراف الشاملة على أساس قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا

في برلين .

وأضاف البيان، أن نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرجي فيرسينين ومفوضة الجمهورية اليونانية كاثرين ناسيك، بحثا هاتفيا آخر التطورات في الشأن الليبي، وأكدا على حتمية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة الدول المهتمة واتحاداتها الإقليمية، مع ضرورة حل مسألة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لتكثيف جهود الوساطة.

