أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، خلال اتصال هاتفي

مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تونس تعد من أكثر الدول تضررًا من استمرار الحرب

في ليبيا.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن سعيد ناقش مع ماكرون مستجدات الأوضاع في

ليبيا.

وأضافت الرئاسة أن سعيد شدد خلال الاتصال على موقفه المتمثل

في أن يكون الحل ليبيّا- ليبيّا دون أي تدخل خارجي، مؤكدًا أن بلاده متمسكة بسيادة

ليبيا، ولن تكون جبهة خلفية لأي طرف، مجددا رفضه لأي تقسيم للدولة الليبية.

The post سعيد لـ ماكرون: تونس من أكثر الدول تضررًا من استمرار الحرب في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24