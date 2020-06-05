«خارجية الوفاق»: يجب بسط سيطرتنا الأمنية على ليبيا بالكامل لإدارة العملية السياسية

قال محمد القبلاوي الناطق باسم “خارجية الوفاق” إن: “كذبة محاربة الإرهاب في العاصمة لم تعد تنطلي على أحد فجيشنا كان أول من دحر الإرهاب في سرت وكافة المدن الليبية، ووزارة الخارجية تذكر الدول الداعمة للعدوان بفداحة جرمهم وخطأ حساباتهم ورهانهم الخاسر وأن شعبنا لن يقبل بعودة الدكتاتورية” على حد قوله.

أضاف “القبلاوي” في بيان لـ”خارجية الوفاق” اليوم الجمعة: “وزارة الخارجية تؤكد على ضرورة بسط حكومة الوفاق سيطرتها الأمنية على كامل التراب الليبي لإدارة العملية السياسية بعيدا عن تهديدات السلاح، ونبارك بفخر واعتزاز انتصارات الوطن بتحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ودحر العدوان الآثم وعودة مدينة ترهونة إلى حضن الوطن دون إراقة دماء” على حد تعبيره.