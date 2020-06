ماس ودي مايو يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار

بحث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، مع نظيره الإيطالي، لويغي دي مايو، في برلين مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الطرفان في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا استئناف الحوار بين أطراف النزاع.

وقال ماس إن ألمانيا وإيطاليا تكرران التأكيد على أنه لا

يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية لأن العملية السياسية ليس لها بديل، معربًا

عن تفاؤل برلين وروما من إشارات استئناف محادثات 5 + 5 بين الأطراف الليبية.

من جانبه أعرب دي مايو عن قلق بلاده من الوضع على الأرض في

ليبيا بسبب التدفق المتواصل للأسلحة والمرتزقة، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يتوقف،

داعيًا جميع الأطراف الليبية إلى تعليق الأعمال العدائية والالتزام بالحوار السياسي،

حسبما حدده مؤتمر برلين، في شهر يناير الماضي.

