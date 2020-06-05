الثني يفتتح قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
05 June, 2020
افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني ،اليوم الجمعة ،قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي الواقعين بنطاق اختصاص مديرية أمن أمساعد، بحضور وزير الداخلية المسشار إبراهيم بوشناف وعدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير أمن أمساعد، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.
وقبل نحو عامين أذن رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه المقرات الأمنية لصالح منطقة البردي.
وعلى الفور باشرت الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ المشروعين وفقا للنموذج الموحد المعتمد لأقسام ومراكز الشرطة بوزارة الداخلية.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك