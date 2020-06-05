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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 June, 2020

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني ،اليوم الجمعة ،قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي الواقعين بنطاق اختصاص مديرية أمن أمساعد، بحضور وزير الداخلية المسشار إبراهيم بوشناف وعدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير أمن أمساعد، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

وقبل نحو عامين أذن رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه المقرات الأمنية لصالح منطقة البردي.

وعلى الفور باشرت الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ المشروعين وفقا للنموذج الموحد المعتمد لأقسام ومراكز الشرطة بوزارة الداخلية.