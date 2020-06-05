قوات الوفاق تقتحم ترهونة تحت قيادة تركية بعد انسحاب الجيش منها

أخبار ليبيا24

اقتحمت قوات حكومة الوفاق اليوم الجمعة إلى مدينة ترهونة بعد انسحاب قوات الجيش منها، وذلك تحت قيادة تركية مدعومة بغطاء من الطائرات المسيرة من أربعة محاور.

وتبعد ترهونة حوالي 95 كيلومترا من العاصمة طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، “إن قواتنا تدخل مدينة ترهونة من أربعة محاور وتسيطر على كامل الحدود الإدارية لبلدية ترهونة”.

وفي وقت سابق أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي يوم الخميس إعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، شرط التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار، مؤكدة استئناف مشاركتها في محادثات لجنة وقف إطلاق النار 5+5 برعاية الأمم المتحدة.

وقالت قيادة الجيش، إنها ستستأنف العمليات العسكرية وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5+5، في حال عدم التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، “إذا لم تستجب الأمم المتحدة إلى مطالب القيادة العامة في إخراج القوات التركية والمرتزقة من ليبيا، فإن الجيش سيواصل المعركة ضد الوجود التركي”.

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