اخبار ليبيا الان

«الولايات المتحدة» تدعو الأطراف الليبية إلى إلقاء السلاح وبدء محادثات سياسية

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعت الولايات المتحدة، جميع الأطراف الليبية، إلى إلقاء السلاح واستئناف وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، مع بدء المحادثات السياسية.

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان، عبر “تويتر”: “قام نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق بإطلاع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، سفارة الولايات المتحدة، و مجلس الأمن القومي الأمريكي حول آخر التطورات والمناقشات في ليبيا”.

أضافت في بيانها: “تحث الحكومة الأمريكية جميع الأطراف على أنه حان الوقت الآن لليبيين لرفض جميع التدخلات الأجنبية، وإلقاء السلاح، واستئناف وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، الأمن، والمحادثات السياسية”.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك