محلي تاورغاء يشكل لجنة طبية استشارية لمكافحة كورونا

قرر المجلس المحلي تاورغاء تشكيل لجنة طبية استشارية عليا لمكافحة وباء كورونا.

وبحسب القرار فقد أوكلت إلى اللجنة مهام وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمجابهة

وباء كورونا وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للحد من انتشاره والكشف على الحالات المصابة وتقديم العلاج لها وفق الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى الإشراف على مركز العزل وكافة المستشفيات والمراكز الصحية بتاورغاء والتي تتولى إيواء وعزل وعلاج المرضى.

كما أعطى القرار الإذن للجنة بالتواصل مع وزارة الصحة ومركز مكافحة الأمراض وكافة اللجان الطبية المناظرة في المدن والمناطق الأخرى، وأن لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء عملها من ذوي الاختصاص.

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