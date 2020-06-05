الفريق الطائر ببنغازي يواصل برامج التوعية بالحجر الصحي

يواصل فريق التوعية والتثقيف الصحي التابع للغرفة المركزية بنغازي فعاليات برامج التوعوية للنزلاء الجدد بمواقع الحجر الصحي بالمدينة.

وأوضحت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي بإدارة الخدمات الصحية أن الفريق الطائر أجرى جولة على عدد من الفنادق المخصصة كمقرات للحجر الصحي للمواطنين العائدين من الخارج، وذلك لنشر وتوضيح البرامج التوعوية والتعلميات الواجب اتخاذها ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الغرفة المركزية أشادت بالجهود المبذولة من الفرق التابعة لها وكذلك التزام المواطنين بالتعليمات المتخذة لمكافحة الوباء.

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