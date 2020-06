قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، الجمعة، إن قوات

الجيش تعرضت للقصف أثناء تراجعها، مشيرًا إلى أن الغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي

التزام أثناء انسحاب الجيش من طرابلس.

المسماري: قوات الجيش تعرضت للقصف أثناء تراجعها والغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء انسحابنا - Libya 24 – ليبيا 24

