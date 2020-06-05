وزير الدفاع الإيطالي يناقش مع نظيرته الفرنسية تطورات الأوضاع الليبية

أجرى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني اتصالا هاتفيا بنظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالسيناريو الدولي.

وخلال الاتصال، تم التركيز بشكل خاص على تطورات الوضع في ليبيا والدور الذي يمكن ويجب أن تلعبه عملية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأكد جويريني أن التشغيل الكامل لعملية إيريني يعد هدفا يجب السعي إليه في وقت قصير من أجل إعطاء مضمون لتنفيذ الحصار بطريقة متساوية تمامًا بين الأطراف على الأرض.

واتفق الجانبان على أهمية تعيين مبعوث خاص أممي جديد إلى ليبيا، فضلاً عن تأكيد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.