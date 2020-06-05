النائب عبد المطلب ثابت يثني على دور وزارة الصحة بالحكومة الليبية لدعمها المستمر لمستشفى الثورة

البيضاء 05 يونيو 2020 (وال) – أثني عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت على دور وزارة الصحة بالحكومة الليبية لدعمها المستمر لمستشفى الثورة بالمدينة .

ثابت قال في تصريح لنا بأن مستشفى الثورة بالمدينة البيضاء كان يفتقر لأبسط الخدمات التي يفترض أن يقدمها للمترددين عليه .

لافتًا إلى أنه بعد التواصل مع الحكومة الليبية برئاسة الأستاذ عبدالله الثني ووزارة الصحة فيها برئاسة الدكتور سعد عقوب من أجل تقديم الدعم للمستشفي حتى يقدم كافة الخدمات للمرضي والمترددين عليه .

وأكد أنه بالفعل تم تقديم الدعم اللامحدود للمستشفي من خلال فتح أقسام جديدة منها تفعيل وافتتاح قسم الكلي ودعمه بالكثير من الأجهزة ومواد تشغيل الأجهزة فيه، وكذلك إعادة تشغيل جهاز قسطرة القلب والأوعية الدموية تحت نخبة من الاستشاريين المختصين، إضافة إلى تجهيز وافتتاح قسم العناية الفائقة للأطفال وحديثي الولادة .

كما سيتم افتتاح قسم آخر مطلع الأسبوع القادم وهو قسم الاورام وأمراض الدم .

وقال ثابت إن الدعم لم يقتصر في افتتاح وتجهيز الاقسام فقط، بل تم دعم المستشفي بأجهزة جديدة وحديثة لمختلف الأقسام فيه وأجهزة حديثة أيضا لمعمل التحاليل داخل المستشفي .

واثني ثابت أيضا على دور إدارة المستشفي وكافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة على توفيرهم كافة الاحتياجات وجميع وسائل الراحة للمرضي .

الجدير بالذكر أن مستشفى الثورة بمدينة البيضاء يغطي رقعة جغرافية كبيرة تمتد من المرج غربًا إلى مدينة طبرق شرقًا.

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