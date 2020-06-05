السفارة الأميركية في ليبيا تدين استخدام الألغام والمفخخات

أدانت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا اليوم الجمعة استخدام العبوات الناسفة والمفخخات المصممة لإيذاء المدنيين الأبرياء الذين يسعون للعودة إلى بيوتهم.

وحثت السفارة جميع السكان على اتباع نصيحة السلطات المعنية بإزالة الألغام والسلامة العامة مؤكدة أنها تواصل دعمها “طويل الأمد” لتطهير المناطق الليبية من الألغام.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام قد عبروا في وقت سابق عن بالغ قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن سكان منطقتي عين زارة وصلاح الدين في طرابلس قد تعرضوا للقتل والإصابات المختلفة بواسطة عبوات ناسفة يدوية الصنع تم وضعها داخل منازلهم وبالقرب منها.

وأشارت المنظمات إلى أن الناجين من الانفجار يواجهون خطر التعرض لمشاكل جسدية ونفسية واجتماعية خطيرة، وقد تتأثر حياتهم من عواقب هذه الحوادث، مضيفة أن منظمة اليونيسف تعمل بشكل وثيق مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام والشركاء الآخرين لضمان أن المجتمعات المتضررة من النزاع، خاصة الأطفال واليافعين والآباء والأمهات ومقدمي الرعاية لهم، يتلقون التوعية بشأن مخاطر الذخائر المتفجرة للتخفيف من احتمالية الحوادث والإصابات وتعزيز السلوكيات الآمنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية