رئيس مجلس الوزراء يفتتح مديرية أمن أمساعد بعد إنشائها

أمساعد 05 يونيو 2020 (وال) – افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الجمعة، مديرية أمن أمساعد بعد إنشاء مقر جديد للمديرية، بحضور وزير الداخلية المسشار إبراهيم بوشناف وعدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير أمن أمساعد وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

وانطلقت في 2018/11/9 ميلادي الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع إنشاء مقر مديرية أمن امساعد ليكون إضافة جديدة للنهوض بمستوى الأداء الأمني والأمني بهذه البلدية ذات الخصوصية الحدودية.

وتجول السيد الرئيس والوفد المرافق له، بعد أن تم إسدال الستار عن حجر افتتاح المقر الجديد للمديرية، داخل أروقتها وأقسامها مطلعا على تجهيزها وفقا لأعلى مستوى.

وداعا السيد الرئيس في كلمة له لمدير أمن أمساعد وكافة ضباط وضباط صف المديرية إلى العمل على استتباب الأمن والعمل على تعزيز في هذه المنطقة الحدودية مع الشقيقة مصر.

وأكد أن لهذه المديرية دور حيوي في تثبيت الأمن الحدودي وتأمين ليبيا ومواطنيها في مختلف النواحي الحياتية. (وال – أمساعد)

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