رئيس مجلس الوزراء يفتتح مديرية أمن أمساعد بعد إنشائها

أمساعد 05 يونيو 2020 (وال) – افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الجمعة، مديرية أمن أمساعد بعد إنشاء مقر جديد للمديرية، بحضور وزير الداخلية المسشار إبراهيم بوشناف وعدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير أمن أمساعد وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.
وانطلقت في 2018/11/9 ميلادي الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع إنشاء مقر مديرية أمن امساعد ليكون إضافة جديدة للنهوض بمستوى الأداء الأمني والأمني بهذه البلدية ذات الخصوصية الحدودية.
وتجول السيد الرئيس والوفد المرافق له، بعد أن تم إسدال الستار عن حجر افتتاح المقر الجديد للمديرية، داخل أروقتها وأقسامها مطلعا على تجهيزها وفقا لأعلى مستوى.
وداعا السيد الرئيس في كلمة له لمدير أمن أمساعد وكافة ضباط وضباط صف المديرية إلى العمل على استتباب الأمن والعمل على تعزيز في هذه المنطقة الحدودية مع الشقيقة مصر.
وأكد أن لهذه المديرية دور حيوي في تثبيت الأمن الحدودي وتأمين ليبيا ومواطنيها في مختلف النواحي الحياتية. (وال – أمساعد)
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