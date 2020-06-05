بلديات الجنوب تتوحد لقهر لـ”كورونا”

عقد في منطقة جرمة اجتماع لمناقشة حجم الإمكانات التي تمتلكها مدن ومناطق الجنوب للتصدي لجائحة كورونا.

وانتظم الاجتماع في مركز التضامن الاجتماعي بجرمة بحضور مديري السلطات المدنية والأمنية، بهدف تبيان حجم الإمكانات التي بحوزة المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأمنية ومدى تأثيرها الحقيقي في التصدي لمكافحة وباء كورونا.

وأوضح الحاضرون خلال الاجتماع ما بحوزتهم من موارد مالية وبشرية لتكون مستعدة للتعامل مع أي طارئ قد يستجد في المنطقة، حيث أظهر النقاش عدم قدرة العمل الفردي أمام مواجهة خطر كورونا الذي يطرق أبواب مدن وقرى أوباري.

واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على اعتماد مركز العزل في بنت بيه وتوحيد الجهود في إدارة مركزية تدير عمل الجهات المعنية لمكافحة الوباء حسب الإمكانات المتوفرة لديها ، بالإضافة إلى التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدعم كامل من ميزانية الطوارئ التي خصصت للبلديات في الأيام الماضية.

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