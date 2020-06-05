رئيس مجلس الوزراء يفتتح قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي

البردي 05 يونيو 2020 (وال) – افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الجمعة، قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي الواقعين بنطاق اختصاص مديرية أمن أمساعد، بحضور وزير الداخلية المسشار إبراهيم بوشناف وعدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس ٠مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير أمن أمساعد، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

وقبل نحو عامين أذن رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه المقرات الأمنية لصالح منطقة البردي.

وعلى الفور باشرت الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ المشروعين وفقا للنموذج الموحد المعتمد لأقسام ومراكز الشرطة بوزارة الداخلية.

وتجول السيد الرئيس الوفد المرافق له داخل قسم البحث الجنائي ومركز شرطة البردي مشيدا بالإنجاز الذي تحقق لصالح المنطقة وسكانها بما يعزز الأمن في هذه المنطقة الحدودية الحيوية. (وال – البردي)

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