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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعاتد |

05 June, 2020

فجرت عضو مكتب مجلس نواب الشعب نسرين العماري، اليوم الجمعة فضيحة اخرى في وجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس ديوانه الحبيب خضر عندما كشفت بانهما أخفيا مراسلة كانت توجهت بها لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان طبرق في ليبيا لعقد جلسة عمل مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التونسي.

وأوضحت نسرين العماري في تصريح لإذاعة شمس التوسنية ، أنه تم التفطن لهذه المراسلة عبر تصريح إعلامي لرئيس اللجنة الليبية يوسف العقوري الذي أكد أنه تم توجيه المراسلة في شهر جانفي الماضي من أجل تقريب وجهات النظر. وتابعت أنه وبعد التثبت تبين أن رئيس البرلمان التونسي ورئيس ديوانه لم يعرضا هذه المراسلة على مكتب المجلس وتم إخفاؤها.