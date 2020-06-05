المنسقين الاجتماعيين للقيادة العامة يجدد الالتزام بدعم القوات المسلحة وعدم إثارة الفتن في الوسط الاجتماعي

بنغازي 05 يونيو 2020 (وال) – جدد اجتماع المنسقين الاجتماعيين للقيادة العامة، دعم الشرعية، ومؤازرة القوات المسلحة العربية الليبية، في حربها ضد الإرهاب والتطرف .

وجاء ذلك في الاجتماع الذى عقد بمدنية بنغازي، والذى يهدف إلى تعبئة الرأي العام في الشارع الليبي، والتنبيه لما يصدر عن القوات المعادية من تشكيك في قدرات القوات المسلحة العربية الليبية، وإثارة الفتن في الوسط الاجتماعي .

و بحسب البيان الصادر من المنسق الاجتماعي للقيادة العامة بالمرج، فتحي عيسى أعبيد، والذى تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخت منه : فقد جدد المجتمعون التزامهم بمؤازرة ومساندة الشرعية الُمتمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية، ومجلس النواب .

وكما تدارس المنسقين بمنزل العمدة عبدالسلام البرغثى ،البرامج والُمقترحات التي يتم بموجبها الدعم، وخلص الاجتماع إلى الإعداد للقاء آخر مماثل يضم بقية المنسقين في جميع البلديات . (وال – بنغازي)

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