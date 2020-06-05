نورلاند: آن الأوان لوقف القتال وسحب المقاتلين الأجانب

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على أن جهودهم تتركز على محاولة إنهاء التصعيد وإخراج جميع العناصر الأجنبية من ليبيا، مبينا أن أفضل طريقة لذلك هي إنهاء الصراع من خلال آلية وقف إطلاق النار واجتماع لجان 5+5، وتطبيق مخرجات برلين بقيادة الأمم المتحدة.

وقال نورلاند في حوار نظمه مركز دبي الإقليمي بوزارة الخارجية الأمريكية إنه ينبغي الاستفادة من العودة إلى مباحثات اللجان العسكرية التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه المباحثات هي الفرصة المثالية لإقرار وقف دائم لإطلاق النار، ومبينا أن إنهاء الصراع سيمكن من حدوث عدة أمور، منها توقف التأثير المزعزع للاستقرار للتدخل الأجنبي، والسماح بالعمل الإنساني لمواجهة انتشار فيروس كورونا

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