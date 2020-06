دعا الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، الجمعة، الأمم

المتحدة لوضع حد للانتهاكات التركية في ليبيا.

