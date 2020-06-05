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المسماري يكشف وجود ضغوط دولية على الجيش دفعته للانسحاب خارج العاصمة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، تعرض القيادة العامة للجيش لضغوطات دولية للانسحاب إلى خارج العاصمة طرابلس لمسافة 60 كم لتهيئة المجال أم استئناف محادثات وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي، أن وحدات الجيش الوطني الليبي تعرضت أثناء الانسحاب للقصف في العراء أثناء انسحابها من قبل تركيا، رغم تلقيها ضمانا دوليا بعدم قصفها أثناء التراجع.

وقال المسماري، “للأسف الغزاة الأتراك لم يتقيدوا وبعض الدول الصديقة لم تستطع إقناع الطرف الآخر فقصفونا بـ6 طائرات مسيرة عند سوق الخميس امسيحل”. وأضاف المسماري، “لم نواجه تركيا وحدها بل واجهنا معها الناتو وترسانة الناتو”.

وأكد أن قوات الجيش الوطني أعادت تمركزها في منطقة لترتيب صفوفها بعد انسحابها من ترهونة، مشيرًا إلى أن قرار الانسحاب من ترهونة جاء حفاظا على حياة السكان وتجنيب المدينة ويلات الحرب والدمار.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، “ليس من أخلاق الجيش الليبي الاحتماء بالمدن والمدنيين وتعريض الجميع للدمار”.

وأضاف، “نحن الآن نواجه معركة مع تركيا وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الليبي تحمل مسؤولية ما يحدث في ليبي”، مؤكدًا أن المعركة أصحبت الآن “جهادا مقدسا” وينبغي للشعب الليبي أن يتفطن لذلك وهو أدرى بمعنى الجهاد المقدس.

كما أكد المسماري، أن المعركة مستمرة وسيرى أردوغان “صلابة الليبيين”.

 

 

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تعليقات

  • كان علي الجيش اخذ طرابلس قبل الضغوط عليه لأن له سنه ويزيد يسرح ويمرح علي تخومها فلو ساعات صفره التي كانت متعدده ساعة صفر نوع جفيال وساعه نوع رولكس وساعة صفر سيتزن فلو كانت ساعة صفر واحده وجديه وأتبعها الجيش بهجوم ساحق ماحق لكان الحال غير هذا الحال ولكن لا عليك حتي العوده بخفي حنين بعد قرابة سنتين من طوفان لم يغرق أحد ولم يجرف أحد وفي التالي هو الذي انجرف ومن ترهونه انكرف

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  • تعقيبا على كلام الاخ زيدان زيدان
    يا سيادة المسماري للاسف ونقولها بكل مرارة خيبتوا امالنا وكله كلام زايد ليكم قرابة السنة والنصف ولم تستطيعوا حسم المعركة لعند 3 كليو متر على ميدان الشهداء والان رجعتوا الى منطقة الصفر وليس ساعة الصفر. كنتوا حسمتوا المعركة في شهر وانتهت الامور ولكن حرام المليارات التي صرفت على الاسلحة والجنود الذين سالت دمائهم والطرفين غضب وكرامة عبارة عن جهلة لو تفاهمتوا مع بعض وجلستوا في بلادكم وتوصلتوا الى حل توافقي راهو ما حدث اللي صار الان ولكن هذه سياسة تسكير الراس والغشم والجهل الى وين وصلتكم.

    الان شنو ومنو مازال يطلع تركيا والمرتزقة والارهابيين والدواعش خلاص سوف تبقوا عبيد وخدم للترك مدى الدهر والخونة باعوا البلاد بأبخس الاثمان ونسأل الله السلامة.

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