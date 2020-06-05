رئيس الحكومة الليبية يفتتح مقر الجديد لمديرية أمن أمساعد

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، اليوم الجمعة، مديرية أمن أمساعد بعد إنشاء مقر جديد للمديرية، بحضور وزير الداخلية المسشار إبراهيم بوشناف، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبد الرازق، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير أمن أمساعد وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

وتجول رئيس الوزراء والوفد المرافق له، بعد أن تم إسدال الستار عن حجر افتتاح المقر الجديد للمديرية، داخل أروقتها وأقسامها مطلعا على تجهيزها وفقا لأعلى مستوى.

ودعا الثني في كلمة له مدير أمن أمساعد وكافة ضباط وضباط صف المديرية إلى العمل على استتباب الأمن والعمل على تعزيز في هذه المنطقة الحدودية مع الشقيقة مصر.

وأكد رئيس الحكومة أن لهذه المديرية دور حيوي في تثبيت الأمن الحدودي، وتأمين ليبيا ومواطنيها في مختلف النواحي الحياتية.

وانطلقت في نوفمبر عام 2018م، الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع إنشاء مقر مديرية أمن امساعد ليكون إضافة جديدة للنهوض بمستوى الأداء الأمني والأمني بهذه البلدية ذات الخصوصية الحدودية.