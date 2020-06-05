رئيس الحكومة الليبية يفتتح مقر الجديد لمديرية أمن أمساعد

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، اليوم الجمعة، مديرية أمن أمساعد بعد إنشاء مقر جديد للمديرية، بحضور وزير الداخلية المسشار إبراهيم بوشناف، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبد الرازق، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير أمن أمساعد وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.
وتجول رئيس الوزراء والوفد المرافق له، بعد أن تم إسدال الستار عن حجر افتتاح المقر الجديد للمديرية، داخل أروقتها وأقسامها مطلعا على تجهيزها وفقا لأعلى مستوى.
ودعا الثني في كلمة له مدير أمن أمساعد وكافة ضباط وضباط صف المديرية إلى العمل على استتباب الأمن والعمل على تعزيز في هذه المنطقة الحدودية مع الشقيقة مصر.
وأكد رئيس الحكومة أن لهذه المديرية دور حيوي في تثبيت الأمن الحدودي، وتأمين ليبيا ومواطنيها في مختلف النواحي الحياتية.
وانطلقت في نوفمبر عام 2018م، الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع إنشاء مقر مديرية أمن امساعد ليكون إضافة جديدة للنهوض بمستوى الأداء الأمني والأمني بهذه البلدية ذات الخصوصية الحدودية.
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