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واينر: حملة الجيش على طرابلس انتهت بانسحابه من ترهونة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إن سيطرة حكومة قوات الوفاق على ترهونة وانسحاب الجيش الوطني منها يعني فعليا انتهاء حملة الجيش للسيطرة على طرابلس والتي دامت نحو 15 شهرا.

ودعا واينر عبر تغريدة له في تويتر، حكومة الوفاق إلى تجنب الانتقام عقب السيطرة على ترهونة مبينا أن البلاد تحتاج إلى استئناف المفاوضات السياسية من أجل الوصول إلى حلول مستدامة لمواجهة خطر التقسيم.

وكانت الحكومة الأمريكية قد حثت جميع الأطراف في ليبيا على رفض جميع التدخلات الأجنبية، وإلقاء السلاح، واستئناف وقف إطلاق النار الذي تقوده الأمم المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة بين وزير الخارجية مايك بومبيو مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لمناقشة الخطوات المتخذة للحد من العنف والدفع بالحل السياسي التفاوضي لإنهاء الصراع في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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