أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، عبد الحميد

الفاخري، الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة الجنوبية ارتفعت إلى

94 حالة موجبة حتى أمس الخميس.

وأوضح الفاخري في تصريح له أن المركز سجل ليلة البارحة إصابة

جديدة غير مخالطة بفيروس كورونا لمواطن بمدينة سبها و 9 حالات أخرى مخالطة بسبها والشاطئ.

وطالب الفاخري المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر

الصحي وحظر التجول لتقليل مدى انتشار الفيروس بمدن الجنوب، مشيرًا إلى أن إدارة الخدمات

الصحية قامت بتجهيز مجمع القرضة بمعدات أشعة مقطعية وسينية للكشف على حالات الاشتباه

بفيروس كورونا وأخذ العينات اللازمة منها, لافتًا إلى أن مركز سبها الطبي مجهز أيضا

للفرز والكشف عن حالات الاشتباه بالمرض.

The post الفاخري: إصابات كورونا بالمنطقة الجنوبية ارتفعت إلى 94 حالة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24