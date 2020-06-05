فيرشينين وناسيكا يؤكدان على الالتزام بالحل السياسي للأزمة

بحث نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين، في اتصال هاتفي اليوم، مع السفير اليوناني لدى روسيا إيكاتريني ناسيكا، آخر المستجدات الراهنة في ليبيا ونزاعات منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الجانبين أكدا ضرورة الالتزام بالحل السياسي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في ليبيا، وأكدا عدم وجود بدائل للتسوية السياسية.

كما ناقش الجانبان تنسيق الجهود الدولية المبذولة لدعم القرارات المتخذة في مؤتمر برلين بمشاركة الأطراف الليبية، مؤكدين على ضرورة حل المشكلة بشكل عاجل عبر تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا.

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